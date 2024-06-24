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Израиль

Тревога "Цева адом" около границы Газы: перехвачена ракета

время публикации: 24 июня 2024 г., 14:22 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 15:24
Тревога "Цева адом" около границы Газы
Фото NEWSru.co.il

В 14:21-14:22 24 июня в ряде поселков, расположенных неподалеку от границы сектора Газы, была слышна тревога "Цева адом", предупреждающая о возможном ракетном обстреле.

Сигналы тревоги были слышны в населенных пунктах Холит, Ятед, Йевуль, Декель, Сдэ Авраам, Авшалом.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную со стороны Рафиаха. Пострадавших нет.