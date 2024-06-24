Посол Украины: скорее всего, зеркальные меры в отношении туристов из Израиля введут к Рош а-Шане

После того, как Израиль объявил о введении системы электронных разрешений на въезд (ETA-IL) для туристов из стран, с которыми у Израиля существует договоренность о безвизовом режиме, Украина и Молдова объявили о возможности введения зеркальных мер.

Корреспондент Newsru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

Четыре дня назад на странице посольства Украины в Израиле в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что введение ETA-IL фактически означает окончание безвизового режима между нашими странами и что Украина рассматривает введение зеркальных мер. С чем связан этот протест, учитывая, что система предварительного электронного скрининга вводится в Израиле не только в отношении Украины, но и в отношении всех остальных стран, с которыми у нас безвизовый режим?

Мы не протестуем, мы отмечаем общую тенденцию – эта мера, к сожалению, еще больше усложнит порядок въезда украинцев в Израиль. Я знаю, что это не дискриминация в отношении граждан Украины и что эта мера вводится и в отношении других стран, но мы оставляем за собой право вводить зеркальные меры. То есть, организовать такую же систему электронных виз для граждан Израиля.

Я хочу вам напомнить, что, к сожалению, с начала большой войны в Украине у нас были серьезные проблемы с МВД Израиля, которое в 2022 году пыталось практически отменить безвизовый режим, введя некий вид электронных виз для украинцев. Тогда мы были вынуждены обратиться в Верховный суд Израиля, который и отменил решение министра Айелет Шакед.

То есть, на ваш взгляд, введение ETA-IL является неким продолжением попытки затруднить въезд в Израиль украинских граждан?

Скажем так, проще сообщение между нашими странами не станет. Я понимаю, что сама цель неплохая – отсечь тех граждан, которые уже нарушали законодательство. Но это дополнительный фильтр, а с начала большой войны в Украине Израиль только и делает, что ставит перед украинцами дополнительные фильтры. Кстати, Израиль такая единственная страна в мире. Например, в самом начале войны Канада и Ирландия в одностороннем порядке отменили визы для украинцев.

Да, возможно это позитивный шаг, который поможет гражданам Украины не тратить время и деньги на дорогу в Израиль, чтобы уже на границе их подвергли допросу и развернули. Но и гарантией это электронное разрешение не является, ведь все равно последнее слово остается за пограничной службой уже в Израиле.

Кроме того, о таких односторонних шагах желательно предупреждать хотя бы за полгода, а не за месяц, чтобы дать людям подготовиться.

На каком уровне сейчас ведется обсуждение зеркальных мер?

В министерстве иностранных дел и в правительстве Украины. Думаю, с большой долей вероятности, мы успеем эти меры ввести до начала паломничества израильтян в Умань. В прошлом году на праздник Рош а-Шана в Умань приехали 35 тысяч израильтян. К сожалению, тысячи из этих паломников уже внесены в так называемые "черные списки" украинской погранслужбы в связи с тем, что они незаконно пересекли украинскую границу, просрочили свое пребывание в Украине или совершили на территории Украины те или иные правонарушения. Например, в прошлом году в Винницкой области автомобиль с хасидами насмерть сбил женщину. Разумеется, в отношении этих и еще многих людей возбуждены уголовные дела. И признайте, что и им будет лучше получить отказ заранее, а не на границе.

С вашего позволения, я бы хотела попросить у вас комментарий и по совершенно другой теме. В израильских СМИ и пабликах появились сообщения о том, что еще полтора года назад Украина предлагала Израилю изучить иранские БПЛА, используемые Россией для обстрелов Украины, и только после 7 октября Израиль откликнулся на эти предложения. В частности, сообщается, что эти предложения делались через вас.

Это не совсем так. Действительно в начале прошлого года, сразу после начала работы нынешнего правительства Израиля, я передал Биньямину Нетаниягу от президента Зеленского подарок – обломок иранского "шахеда". И действительно, в связи с наличием общего врага в лице Ирана, я передал предложение начать более тесное сотрудничество в сфере безопасности. Думаю, в Израиле уже понимают, что Россия вам не союзник. Но, по крайней мере, через меня, никаких предметных предложений по изучению вопроса борьбы с "шахедами", не поступало.

А то, что наши компетентные органы сотрудничают, далеко не секрет. И после начала войны в Израиле они, безусловно, стали сотрудничать гораздо больше.