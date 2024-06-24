ЦАХАЛ сообщил о ранении двух военнослужащих в результате обстрела из Ливана

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 23 июня в результате обстрела с применением противотанковой ракеты в районе Метулы были ранены двое военнослужащих-резервистов. Один из них получил тяжелые ранения, второй ранен легко. Раненые госпитализированы.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что всю ночь наносились удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Подтверждаются удары по целям в Айтаруне, Кфар-Киле, Аль-Хиаме.