x
24 июня 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2024
|
24 июня 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ранении двух военнослужащих в результате обстрела из Ливана

время публикации: 24 июня 2024 г., 07:34 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 07:41
ЦАХАЛ сообщил о ранении двух военнослужащих в результате обстрела из Ливана
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 23 июня в результате обстрела с применением противотанковой ракеты в районе Метулы были ранены двое военнослужащих-резервистов. Один из них получил тяжелые ранения, второй ранен легко. Раненые госпитализированы.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что всю ночь наносились удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Подтверждаются удары по целям в Айтаруне, Кфар-Киле, Аль-Хиаме.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2024

Ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2024

262-й день войны в Израиле. Хронология событий