Нетаниягу: "Я готов на частичную сделку, чтобы вернуть часть людей, но потом война продолжится"

Вечером в воскресенье, 23 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые с начала войны дал интервью израильскому СМИ, приняв участие в программе "Патриоты" на 14-м канале ИТВ.

В интервью глава правительства заявил, что интенсивные военные действия против ХАМАСа в секторе Газы завершатся в течение ближайшего месяца, после чего ликвидация военного и властного потенциала ХАМАСа продолжится в режиме "стрижки травы".

По словам Нетаниягу, это позволит перейти к решению проблемы на севере, где или будет иметь место урегулирование на израильских условиях, или будет война.

Нетаниягу несколько раз подчеркнул, что не готов бросить в Газе ни одного заложника, живого или мертвого, но на вопрос, готов ли он на сделку, которая приведет к освобождению заложников в обмен на окончание войны, ответил, что не готов оставлять ХАМАС у власти. "Я готов на частичную сделку, которая вернет нам часть людей, это не секрет. Но мы обязаны продолжить войну после паузы, чтобы выполнить задачу по ликвидации ХАМАСа. Я не готов уступать в этом вопросе", – пояснил он.

Пресс-служба канцелярии главы правительства позднее выпустила сообщение, в котором подчеркнула, что ХАМАС, а не Израиль противится сделке: "Премьер-министр Нетаниягу пояснял, что мы не уйдем из сектора Газы, пока не вернем всех наших 120 заложников, и живых, и мертвых".

В интервью Нетаниягу также отверг возможность возрождения еврейских поселений в секторе Газы, заявив, что это нереально. Он также говорил о необходимости увеличить вложения в собственное производство вооружений, "чтобы меньше зависеть от других". Кроме того, Нетаниягу осудил партию "Махане Мамлахти" за выход из правительства: "Кто делает такое посреди войны на семь фронтов?"