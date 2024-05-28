Израиль переходит на систему предварительного скрининга для туристов. Подробности

Министр внутренних дел Моше Арбель и директор Управления регистрации населения Эяль Сисо приняли решение о введении в Израиле системы ETA-IL (Electronic Travel Authorization). Этим летом туристы из стран, с которыми у Израиля заключено соглашение о безвизовом режиме, начнут заполнять электронную форму, чтобы получить предварительное разрешение на въезд в Израиль.

Данная система уже действует в США, Канаде и Австралии и вскоре будет введена в странах Евросоюза. В Израиле эта система вводится, в частности, в рамках соглашения с США о безвизовом режиме. Введение ETA-IL было одним из условий безвизового режима между нашими странами.

Напомним, речь идет о предварительном скрининге. Иностранные граждане, которые намерены приехать в Израиль в рамках туристической или деловой поездки, должны будут предварительно заполнить электронную форму на сайте Управления регистрации населения. Пока эти формы есть только на иврите и английском. Позже на сайте появятся электронные бланки и на других языках. Разрешение или отказ на въезд в Израиль будут получены в течение 72 часов.

Система Electronic Travel Authorization призвана как снизить нагрузку на израильскую пограничную службу на границе, так и снизить риск того, что турист, уже прилетев в Израиль, получит отказ во въезде.

28 мая генеральный директор Управления регистрации населения Эяль Сисо провел брифинг для журналистов, на котором подробно рассказал о новой системе. Предварительная проверка, для которой в отделении Управления регистрации населения в аэропорту имени Бен-Гуриона был создан специальный отдел, будет заключаться в проверке базовых данных, связанных как с вопросами безопасности, так и с вопросами иммиграционного законодательства. Например, если заявитель в прошлом нарушал израильское иммиграционное законодательство, если у него есть запрет на въезд в Израиль и т.п. – он получит отказ. То же самое касается вопросов безопасности.

Разрешение на въезд в Израиль, полученное через систему ETA-IL, будет действительно в течение двух лет, вне зависимости от числа въездов в Израиль в этот период.

Важно помнить, что у пограничной службы остается право отказать во въезде туристу, уже получившему разрешение по электронной системе. Но, как подчеркивает Сисо, предварительное разрешение в большинстве случаев должно помочь избежать проверок и допросов.

При этом у заявителя остается право опротестовать отказ. Для этого нужно обратиться в израильское консульство по месту жительства. Также остается возможность опротестовать отказ с помощью израильского адвоката, который может попытаться оспорить решение Управления регистрации населения в Израиле.

С 1 июня система ETA-IL начнет работать в пилотном режиме для желающих въехать в Израиль граждан США и Германии. Если система будет работать без перебоев, 1 июля пилотный проект распространится на все остальные страны, с которыми у Израиля подписано соглашение о безвизовом режиме. Пока проект находится в пилотной стадии, получение разрешения на въезд через систему ETA-IL не будет обязательным.

Планируется, что если все будет работать без перебоев, с 1 августа 2024 года любой турист из стран, с которыми у Израиля есть безвизовый режим, будет уже обязан получать разрешение через систему ETA-IL. Таким образом, это коснется туристов из России, Украины, Беларуси, Грузии и др.

То есть, как и в случае визовой системы, авиакомпании не будут допускать на посадку в Израиль туристов, не получивших соответствующее разрешение через систему ETA-IL.

ETA-IL призвана также заменить оформление приглашений в гости. Напомним, что когда речь идет о безвизе, формально никаких приглашений оформлять не нужно, но Управление регистрации населения всегда рекомендовала делать это в том случае, если речь идет о людях, которые могут вызвать подозрения у пограничников (как неоднократно писала наша редакция, это регулярно происходит с туристами из стран бывшего СССР).

Подчеркнем, что подавать заявку по ETA-IL надо будет и в тех случаях, когда иностранный гражданин намерен въехать в Израиль туристом, но уже здесь хочет изменить статус на статус репатрианта.

В течение первого года работы программы подача заявок будет бесплатной, а спустя год заявитель должен будет заплатить за оформление разрешения 25 шекелей. В Управлении регистрации населения подчеркнули, что за ближайший год намерены решить проблему платежей российскими банковскими картами.

Генеральный директор Управления регистрации населения также сообщил журналистам на брифинге, что параллельно Израиль намерен ввести систему электронных виз для стран, с которыми не заключено соглашение о безвизовом режиме. 1 июля 2024 года будет запущен пилотный проект получения электронных виз для туристов из Индии.

Публикацию подготовила Алла Гаврилова