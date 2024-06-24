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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 июня: операции в Шхеме, около Хеврона и Рамаллы

время публикации: 24 июня 2024 г., 06:22 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 06:29
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 24 июня: операции в Шхеме, около Хеврона и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 июня действовали в Шхеме (в Старом городе – Касбе, в районе Ясмина), в районе Аль-Фараа (к югу от Тубаса), около Туль-Карема (в Балаа), около Рамаллы (в Кафр-Ниме, Сильуаде), около Бейт-Лехема (в Хусане, Байт-Фаррадже), около Хеврона (в Саире, Аль-Арубе).

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 июня.

Пограничная полиция действовала в Шуафате, на севере Иерусалима.

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