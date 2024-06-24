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Израиль

Ашкелон и другие населенные пункты на границе с Газой подверглись обстрелу из Газы

время публикации: 24 июня 2024 г., 18:01 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 18:27
Сигнал тревоги прозвучал в Ашкелоне и окрестностях
Flash90

В 17:59-18:00 в Ашкелоне и населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе ракетных обстрелов.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в Ашкелоне два человека получили легкие травмы по дороге в бомбоубежище, еще нескольким потребовалась медпомощь для выведения из состояния нервного шока.

Мэрия Ашкелона сообщила, что был зафиксирован запуск одной ракеты в сторону города, она была перехвачена системой ПРО.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет из северной части сектора Газы, обе были успешно перехвачены силами ПВО.

В течение нескольких неделей Ашкелон не подвергался ракетным обстрелам.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2024

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