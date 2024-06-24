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Иерусалим: 400 тысяч писем и посылок складировали на почте, а не разносили адресатам

время публикации: 24 июня 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 18:11
Иерусалим: 400 тысяч писем и посылок складировали на почте, а не разносили адресатам
Chaim Goldberg/Flash90

Жители Иерусалима получали от муниципалитета извещения об аресте счета за неуплату – но не получали платежных квитанций, посылки не приходили, отправленные важные документы исчезали: причина выяснилась лишь благодаря разбирательству государственного контролера. Оказалось, что более 400 тысяч писем, посылок и бандеролей попросту складировались в коридорах и комнатах почтового отделения вместо того, чтобы доставляться адресатам.

В связи с многочисленными повторными жалобами, в основном, из арабских кварталов Иерусалима, комиссия по рассмотрению обращений общественности провела масштабное расследование. Оказалось, что в период с 2021 по 2023 год примерно 400 тысяч почтовых отправлений, переправленных в центральное отделение Восточного Иерусалима для распределения по адресатам, "осели" в почтовом отделении,

Было обнаружено огромное количество писем, посылок и бандеролей, спрятанных и сваленных в разных помещениях почтового отделения. Сотрудники почтового отделения попросту складировали необработанную почту, пользуясь тем, что в отделении крайне редко проводится ревизия в связи с проблемами безопасности.

96% так и не переданных почтовых отправлений были от крупных клиентов Почты Израиля, в том числе от муниципалитета Иерусалима и от Налогового управления. В числе недоставленных почтовых отправлений 265 тысяч заказных писем и бандеролей.

Директор почтового отделения Восточного Иерусалима был немедленно отстранен от работы, рассматриваются дисциплинарные меры против него и против других сотрудников почты.

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