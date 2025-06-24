x
24 июня 2025
|
последняя новость: 10:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2025
|
24 июня 2025
|
последняя новость: 10:17
24 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Погибшие в результате обстрела Беэр-Шева: убиты мать и сын, а также еще два человека

Война с Ираном
Мада
Погибшие
время публикации: 24 июня 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 09:56
Погибшие в результате обстрела Беэр-Шева: убиты мать и сын, а также еще два человека
Yonatan Sindel/Flash90

По уточненным данным, в результате обстрела Ираном жилого района Беэр-Шевы погибли четыре человека: среди погибших мать и сын (отец, находившийся в ванной комнате, выжил), еще два человека были убиты около входа в здание.

Имена погибших пока не публикуются.

МАДА сообщала о более 20 раненых в Беэр-Шеве, подавляющее большинство из них получили легкие ранения. Но позже МАДА уточнила: в результате попадания ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве четверо погибших, двое раненых в состоянии средней тяжести, восемь легкораненых, трое в состоянии нервного шока. Также есть люди, которые получили травмы различной степени тяжести в разных регионах страны по пути в убежища.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook