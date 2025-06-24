Власти Израиля подтвердили прекращение огня в войне с Ираном

Офис главы правительства Израиля сообщает: минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал кабинет министров вместе с министром обороны, начальником генштаба и главой "Мосада", чтобы сообщить, "что Израиль достиг всех целей операции "Народ как Лев" и многого другого".

"Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу – как в ядерной, так и в баллистической ракетной сфере. Кроме того, Армия обороны Израиля добилась полного контроля над небом Тегерана, нанесла серьезный ущерб военному руководству и уничтожила десятки объектов... За последние 24 часа Армия обороны Израиля также нанесла сильный удар по объектам иранского правительства в самом центре Тегерана, уничтожив сотни боевиков организации "Басидж" – репрессивного механизма террористического режима – и уничтожив еще одного высокопоставленного ученого-атомщика", – сказано в этом сообщении.

Далее в заявлении офиса Нетаниягу говорится: "Израиль благодарит президента Трампа и Соединенные Штаты за их поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы. В свете достижения целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня".

Также в заявлении отмечается: "Граждане Израиля должны продолжать придерживаться инструкций Командования тыла до тех пор, пока не будет подтверждено полное соблюдение прекращения огня".

В заявлении офиса Нетаниягу выражаются соболезнования семьям погибших в Израиле в результате иранских атак.

"В ходе операции "Народ как Лев" Государство Израиль достигло великих исторических достижений и поставило себя в один ряд с мировыми державами. Это колоссальный успех для народа Израиля и его бойцов, которые устранили две экзистенциальные угрозы нашему государству и обеспечили вечность Израиля", – сказано в этом заявлении.

Ожидается, что позже Нетаниягу выступит с персональным заявлением.

В 8:08 по Иерусалиму (8:38 по Тегерану) президент США Дональд Трамп, как обычно большими буквами, опубликовал на своей странице в соцсети TruthSocial следующее заявление: "Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его! Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов!"

Это заявление было опубликовано примерно через полчаса после того, как Иран завершил волну ракетных обстрелов израильской территории, длившуюся в течение нескольких часов. В результате обстрелов погибли не менее четырех мирных граждан, десятки получили ранения, есть значительные разрушения в жилых районах.

Тегеран подтвердил: соглашение о прекращении огня с Израилем вступило в силу. Власти Израиля пока не делали официальных заявлений.

Накануне ночью Трамп объявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступит в силу утром 24 июня. "Поздравляю всех! Между Израилем и Ираном достигнуто соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня (примерно через 6 часов с этого момента, после того как Израиль и Иран завершат свои текущие и последние миссии) сроком на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной! Официально Иран начнет соблюдать прекращение огня, а по истечении 12 часов Израиль начнет соблюдать прекращение огня, и по истечении 24 часов мир будет официально приветствовать окончание 12-дневной войны", – написал в своей социальной сети Truth Social.

По версии Трампа, Иран должен был прекратить огонь первым, а лишь спустя 12 часов к режиму прекращения огня присоединится Израиль.

Иранские СМИ сообщали ночью о взрывах в Тегеране и работе ПВО в городах Решт и Урмия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. На своей странице в соцсети X он написал: "Как Иран неоднократно давал понять: Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот. На данный момент НЕТ "соглашения" о каком-либо прекращении огня или военных операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени (24 июня, GMT+3:30, то есть на момент публикации это время уже истекло – прим.ред.), мы не намерены продолжать наш ответ после этого. Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

Затем Арагчи опубликовал еще одно сообщение, заявив, что Иран продолжал действия "по наказанию Израиля за его агрессию" до 4 утра (по времени Тегерана).

С 5 утра в течение нескольких часов было множество волн ракетных обстрелов из Ирана. Тревоги звучали по всей территории Израиля. Есть прямые попадания. Не менее четырех погибших в Беэр-Шеве. Тегеран стремился "сказать последнее слово" в этой войне и доказать, что не подчиняется Вашингтону.

Реакция израильской оппозиции

Оппозиционные политики комментируют решение о прекращении огня в войне Израиля против режима аятолл в Иране.

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "А теперь – Газа. Пришло время завершить и там. Вернуть заложников, закончить войну. Израиль должен начать восстанавливаться".

Лидер НДИ Авигдор Либерман опубликовал следующий комментарий: "На фоне невероятных достижений ЦАХАЛа и "Мосада" финальный аккорд войны с Ираном вызывает чувство горечи и щемит сердце. Мир вместо безоговорочной капитуляции Ирана выбрал путь переговоров, судьба которых совершенно непонятна: режим аятолл не намерен прекращать обогащение урана, производство и модернизацию баллистических ракет, поддержку и финансирование террористических организаций. Еще в начале войны я предупреждал, что нет ничего опаснее, чем раненый лев. Прекращение огня без достижения четкого и недвусмысленного соглашения приведет нас к новой войне. Она случится через два-три года, но в гораздо худших условиях для Израиля".