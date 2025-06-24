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Израиль

Завершилось заседание кабинета, Нетаниягу попросил министров не давать комментариев

Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 24 июня 2025 г., 02:12 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 02:27
Завершилось заседание кабинета, Нетаниягу попросил министров не давать комментариев
Коби Гидеон/GPO

Корреспондент 12-го телеканала Ярон Авраам сообщил, что заседание военно-политического кабинета завершилось. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил министров воздержаться от любых комментариев относительно заявления Трампа.

Отметим, что президент США объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном в то время, когда заседание кабинета уже проходило.

По информации 12-го телеканала Нетаниягу продолжает консультации в "узком" кругу.

Израиль
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