Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Иерусалим не комментирует

Президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступит в силу утром 24 июня. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Поздравляю всех! Между Израилем и Ираном достигнуто соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня (примерно через 6 часов с этого момента, после того как Израиль и Иран завершат свои текущие и последние миссии) сроком на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной! Официально Иран начнет соблюдать прекращение огня, а по истечении 12 часов Израиль начнет соблюдать прекращение огня, и по истечении 24 часов мир будет официально приветствовать окончание 12-дневной войны", – написал президент США.

Таким образом, согласно словам Трампа, Иран прекратит огонь первым, а лишь спустя 12 часов к режиму прекращения огня присоединится Израиль.

Отметим, что ни Иерусалим, ни Тегеран официально не подтвердили эту информацию. Израильские СМИ сообщают, что сообщение о прекращении огня было опубликовано Дональдом Трампом в то время, когда Биньямин Нетаниягу проводил заседание военно-политического кабинета.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Тегеране и работе ПВО в городах Решт и Урмия.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что высокопоставленный чиновник в Тегеране подтвердил информацию о прекращении огня. При этом CNN сообщило, что их источник в Тегеране заявил, что Иран не получал предложения о прекращении огня.