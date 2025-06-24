Разрешено к публикации: при обстреле Беэр-Шевы погиб военнослужащий Эйтан Закс

Разрешено к публикации имя одного из четверых погибших при утреннем ракетном обстреле Беэр-Шевы.

Это младший сержант Эйтан Закс, 18 лет, из Беэр-Шевы. Он приехал домой в короткий отпуск, когда в дом попала ракета. Вместе с Эйтаном погибла его мать. Эйтан проходил боевую подготовку в многодоменном подразделении 888 "Рефаим".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 872 военнослужащих ЦАХАЛа.

Эйтан Закс – единственный израильский военнослужащий, который погиб в результате ракетных обстрелов из Ирана. Кроме него, в результате иранских обстрелов 13-24 июня погибли 22 израильтянина и пять граждан Украины.