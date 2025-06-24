Борис Надеждин об отношении к Израилю: "Другого такого народа нет"

Редакция Newsru.co.il обратилась с вопросами к живущим за пределами Израиля людям, часто комментирующим для широкой аудитории события в России и Украине. Мы попросили их ответить на несколько вопросов, высказав свое отношение к Израилю, который второй год находится в состоянии войны.

Кто-то согласился отвечать, кто-то отказался. Кто-то счел невозможным отвечать на некоторые вопросы. Кто-то дал более развернутые ответы, чем ожидалось.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Борис Надеждин – российский политический деятель, преподаватель. Выдвигал свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2024 года (было отказано в регистрации).

Вопросы Newsru.co.il и ответы Бориса Надеждина.

Изменилась ли ваша оценка Израиля после трагедии 7 октября и/или после атаки на Иран в июне 2025-го?

Моя оценка Израиля крайне субъективна и вряд ли может измениться под влиянием каких-то событий. По двум причинам. Первая – моя мама еврейка, её родная сестра со своими детьми и внуками, а также другие родственники много лет граждане Израиля. Вторая – уникальность истории еврейского народа. Несколько тысяч лет не иметь своего государства и локализации, при этом сохранить язык, религию и национальную идентичность. Пережить погромы и Холокост, и в итоге воссоздать государство в первоначальной локализации и с первоначальным языком. Пожалуй, другого такого народа больше нет.

Как вы думаете, возможно ли урегулирование арабо-израильского конфликта? Если да, то на каких условиях?

В обозримой перспективе конфликт останется. Надеюсь, не в горячей фазе войны. Пройдет наверное несколько поколений, прежде чем в арабском мире завершится переход от традиционного общества и религиозных автократий к более светскому обществу и демократиям. В конце концов, в Европе религиозные войны затихли, надеюсь на Ближнем Востоке так же будет.

На ваш взгляд, совершает ли ЦАХАЛ военные преступления в Газе? Ваша оценка решения Международного уголовного суда в Гааге, объявившего Нетаниягу и Галанта военными преступниками и выдавшего ордера на их арест?

Кто военный преступник, определяет победитель в войне. См. Нюрнберг. Пока конфликт в разгаре, такие обвинения – скорее часть медийной войны.

Почему, на ваш взгляд, Израиль не присоединился к санкциям против России?

Ну, де-факто израильские банки вынуждены соблюдать санкции США. Отказ от введения собственных санкций против России связан с особыми историческими отношениями и с огромной русскоязычной общиной.

Что вам больше всего запомнилось, что понравилось и не понравилось в Израиле?

Однажды за рулем проехал пустыню Негев, от Эйлата до Иерусалима и потом обратно. Самое сильное впечатление производят конечно исторические места и местная кухня. Впечатляет множество детей и отношение к ним – бросается в глаза, особенно по сравнению с российскими городами. Вот что не нравится, так это жара летом, не для моего сердца.

Можете ли вы дать однозначный ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы Израиль"?

Поддерживаю, конечно. Не все, что делает Нетаниягу, мне нравится (как и многим моим знакомым в Израиле). Но, по-крупному, я всегда переживал и поддерживал.