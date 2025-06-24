Старая политика в новой стране после войны. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

После войны с Ираном израильская политика возвращается на повестку дня – но уже в другой реальности и другой стране. На фоне военных успехов Биньямин Нетаниягу получает резкий рост личных рейтингов и, возможно, исторический шанс – завершить войну, заключить сделки и закрепить своё политическое наследие через досрочные выборы.

Но выборы – не единственный сценарий. Варианты зависят от множества факторов: от состава оппозиционного блока до конфигурации правящей коалиции, которая, как и прежде, балансирует на грани. При этом сам Нетаниягу может выбрать выход из политики – при условии амнистии и признания победы в войне как политической точки.

На фоне этих процессов в Израиле снова всплывают незалеченные трещины: общественный раскол, риторика "только не Биби", исторические параллели со вторым правительством Рабина и соглашениями Осло. Война обнажила старые конфликты, которые вновь могут вспыхнуть уже в политической плоскости.

Кто определит будущее страны – Нетаниягу, оппозиция, новая коалиция или война? Решения будут приняты уже в ближайшие недели.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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