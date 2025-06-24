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Израиль

ЦАХАЛ нанес удары по целям в Газе. Минздрав ХАМАСа: десятки убитых

время публикации: 24 июня 2025 г., 04:56 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 04:56

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 24 июня ЦАХАЛ нанес удар по цели около пункта распределения помощи на улице Салах ад-Дин, в центральной части сектора. Есть убитые и раненые.

Позже минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявил, что в результате этого удара ЦАХАЛа убиты не менее 23 человек. ЦАХАЛ не комментирует.

Кроме того, источники в Газе сообщают: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Казаат в районе Ас-Сабра, в южной части города Газа. Есть убитые и раненые. По данным минздрава ХАМАСа, не менее пяти убитых.

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