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Израиль

Управление тылом: нет изменений в указаниях для населения

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 24 июня 2025 г., 03:42 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 03:45
Управление тылом: нет изменений в указаниях для населения
Chaim Goldberg/Flash90

В ночь на 24 июня Управление тылом опубликовало напоминание о том, что нет изменений в распоряжениях для населения.

По всей территории страны запрещены любые массовые мероприятия, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.

Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.

Население просят строго следовать этим указаниям.

Это напоминание Управление тылом опубликовало после заявления Дональда Трампа о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Израиль
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