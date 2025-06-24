Управление тылом: нет изменений в указаниях для населения
время публикации: 24 июня 2025 г., 03:42 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 03:45
В ночь на 24 июня Управление тылом опубликовало напоминание о том, что нет изменений в распоряжениях для населения.
По всей территории страны запрещены любые массовые мероприятия, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.
Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.
Население просят строго следовать этим указаниям.
Это напоминание Управление тылом опубликовало после заявления Дональда Трампа о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.