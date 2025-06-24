Опубликовано еще одно имя погибшей в Беэр-Шеве: Ноа Богуславски, 18 лет

Муниципальные власти опубликовали имя еще одной погибшей в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом в Беэр-Шеве.

Это 18-летняя Ноа Богуславски из Арада. Ноа была выпускницей 12-го класса школы ОРТ в Араде.

Ранее было опубликовано имя погибшего при взрыве ракеты в Беэр-Шеве военнослужащего: 18-летний младший сержант Эйтан Закс. Эйтан и Ноа встречались, в момент ракетного обстрела они были вместе дома у Эйтана.