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Израиль

208 учебных заведений пострадали в ходе войны с Ираном, некоторые полностью разрушены

Война с Ираном
Школьное образование
время публикации: 24 июня 2025 г., 18:08 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 18:08
208 учебных заведений пострадали в ходе войны с Ираном, некоторые полностью разрушены
Gili Yaari / Flash90

В результате ракетных обстрелов баллистическими ракетами из Ирана 208 учебных заведений, детских садов и школ, существенно пострадали, и тысячи детей не смогут вернуться к учебе.

Между тем, министерство образования уже сообщает о готовности вернуть образовательные учреждения к работе в нормальном режиме, и во многих муниципалитетах сообщают о скорейшем открытии детских садов и школ.

Для детских садов и школ, пострадавших в результате обстрелов, будут предложены временные альтернативные помещения, или же их возвращение к нормальной работе будет отложено.

Как сообщает "Исраэль а-Йом, большая часть учебных заведений, пострадавших от иранских ракетных обстрелов, находятся в центральной части страны: речь идет о таких городах, как Тель-Авив, Петах-Тиква, Холон, Рамат-Ган, Бней-Брак и другие. Пострадали также учебные заведения в Беэр-Шеве.

В некоторых случаях речь идет об относительно легких повреждениях, таких как выбитые окна, переломанная ударной волной мебель и оборудование, но в других случаях школы и детские сады разрушены полностью, как школа в Холоне.

Муниципалитеты в своих решениях об открытии школ и детских садов ориентируются на распоряжения Командования тылом, которое должно обновить свои инструкции в связи с изменением ситуации в сфере безопасности.

Израиль
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