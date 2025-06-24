С начала войны ВВС ЦАХАЛа вернули из Афин в Израиль 1000 военнослужащих

Разрешено к публикации: с начала операции "Народ как лев" военно-транспортные самолеты ВВС ЦАХАЛа вывезли из Афин в Израиль около 1000 военнослужащих, находившихся на тот момент за границей.

Военнослужащие были проинструктированы добираться до Афин, не привлекая лишнего внимания. В их числе были высокопоставленные кадровые военные и высокопоставленные офицеры запаса.