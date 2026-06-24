ЦАХАЛ уничтожил четыре ракетные установки в секторе Газы. Видео
время публикации: 24 июня 2026 г., 12:09 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 12:09
В ночь на среду ЦАХАЛ нанес удары по четырем ракетным пусковым позициям в нескольких районах сектора Газы, уничтожив направленные на Израиль ракетные установки.
Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что эти позиции были оборудованы террористическими организациями в секторе в последнее время, уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня.
Пусковые установки были подготовлены для обстрелов израильских военных и граждан Государства Израиль и поэтому представляли непосредственную угрозу.
Подразделения ЦАХАЛа под командованием Южного военного округа продолжают действовать в соответствии с соглашением и будут принимать меры для устранения любых непосредственных угроз.