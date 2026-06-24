Неполная свобода действий: ЦАХАЛ не смог уничтожить объект инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане

Инженерные подразделения ЦАХАЛа, начавшие подготовку к уничтожению значительного объекта террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана, были вынуждены остановить операцию в последний момент. Как сообщает в среду 24 июня "А-Йом", информация о сорванной операции появилась на фоне продолжающихся контактов между Израилем и Ливаном и обсуждения механизма координации, в котором, как ожидается, будут участвовать Катар, США, Иран и Пакистан – но не Израиль.

Напомним, что глава правительства Биньямин Нетаниягу всего несколько дней назад подчеркнул, что его указание и указание министра обороны для ЦАХАЛа остаются прежними: "Военнослужащие на юге Ливана обладают полной свободой действий для устранения любой прямой угрозы как для самих солдат, так и для жителей севера Израиля". По словам премьера, "у ЦАХАЛа нет никаких ограничений на этот счет".

По словам премьера, Израиль будет оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей севера страны и всех граждан Израиля.