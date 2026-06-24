В Самарии ликвидирован торговец оружием, причастный к ранению двух солдат

Бойцы спецподразделения "Дувдеван" и сотрудники ШАБАКа ликвидировали в районе деревни Ямун в Самарии, в зоне ответственности бригады "Менаше", Мухаммада Заида, причастного к террористической деятельности и торговле оружием. В частности, он передал оружие боевику, который в 2025 году открыл огонь и тяжело ранил двух военнослужащих ЦАХАЛа.

Армейская пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ и ШАБАК в последнее время вели работу по задержанию Заида, который долгое время пытался скрыться от преследования. Во время задержания он пытался напасть на военнослужащих и был ликвидирован на месте.

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа продолжают действовать для пресечения терроризма на территории Иудеи и Самарии, в том числе в отношении торговцев оружием.