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Израиль

В Самарии ликвидирован торговец оружием, причастный к ранению двух солдат

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 24 июня 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 19:05
В Самарии ликвидирован торговец оружием, причастный к ранению двух солдат
Chaim Goldberg/Flash90

Бойцы спецподразделения "Дувдеван" и сотрудники ШАБАКа ликвидировали в районе деревни Ямун в Самарии, в зоне ответственности бригады "Менаше", Мухаммада Заида, причастного к террористической деятельности и торговле оружием. В частности, он передал оружие боевику, который в 2025 году открыл огонь и тяжело ранил двух военнослужащих ЦАХАЛа.

Армейская пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ и ШАБАК в последнее время вели работу по задержанию Заида, который долгое время пытался скрыться от преследования. Во время задержания он пытался напасть на военнослужащих и был ликвидирован на месте.

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа продолжают действовать для пресечения терроризма на территории Иудеи и Самарии, в том числе в отношении торговцев оружием.

Израиль
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