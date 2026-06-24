Экс-глава ШАБАКа предупредил 14-телеканал о подаче иска о клевете
время публикации: 24 июня 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 18:50
Бывший глава ШАБАКа Йорам Коэн направил 14-му телеканалу письмо с предупреждением об обращении в суд, а также о подаче иска против Михи Коби, который в эфире заявил, что Коэн добивался освобождения из тюрьмы Яхьи Синуара, зная о его намерении устроить резню.
Коэн назвал эти утверждения "ложными, серьезными и оскорбительными". Он потребовал от 14-го канала опубликовать опровержение и принести публичное извинение.
Сайт "Мако" пишет, что спорные утверждения прозвучали в эфире 14-го канала 17 июня в программе Шимона Риклина.
Письмо с предупреждением и иск поданы адвокатской фирмой "Бен-Цур, Корб и партнеры".
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