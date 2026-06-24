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Израиль

Экс-глава ШАБАКа предупредил 14-телеканал о подаче иска о клевете

Суд
ХАМАС
ШАБАК
время публикации: 24 июня 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 18:50

Бывший глава ШАБАКа Йорам Коэн направил 14-му телеканалу письмо с предупреждением об обращении в суд, а также о подаче иска против Михи Коби, который в эфире заявил, что Коэн добивался освобождения из тюрьмы Яхьи Синуара, зная о его намерении устроить резню.

Коэн назвал эти утверждения "ложными, серьезными и оскорбительными". Он потребовал от 14-го канала опубликовать опровержение и принести публичное извинение.

Сайт "Мако" пишет, что спорные утверждения прозвучали в эфире 14-го канала 17 июня в программе Шимона Риклина.

Письмо с предупреждением и иск поданы адвокатской фирмой "Бен-Цур, Корб и партнеры".

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