Опубликовано имя рабочего компании-подрядчика минобороны, погибшего в секторе Газы

Разрешено к публикации имя работника компании-подрядчика министерства обороны, погибшего в секторе Газы. Это Раад Абу Аль-Киан, житель Хуры.

По информации сайта "Мако", ЧП произошло в среду, 24 июня, около 13:00 в районе Джабалии, на севере сектора, во время сноса ЦАХАЛом строения. На экскаватор, на котором работал Раад Абу Аль-Киан, обрушилось здание.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что работник компании-подрядчика погиб в результате нештатной ситуации в ходе деятельности ЦАХАЛа и сил безопасности в Газе.