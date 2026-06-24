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Израиль

Опубликовано имя рабочего компании-подрядчика минобороны, погибшего в секторе Газы

Газа
Минобороны
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 24 июня 2026 г., 22:56 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 23:00
Раад Абу Аль-Киан
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Разрешено к публикации имя работника компании-подрядчика министерства обороны, погибшего в секторе Газы. Это Раад Абу Аль-Киан, житель Хуры.

По информации сайта "Мако", ЧП произошло в среду, 24 июня, около 13:00 в районе Джабалии, на севере сектора, во время сноса ЦАХАЛом строения. На экскаватор, на котором работал Раад Абу Аль-Киан, обрушилось здание.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что работник компании-подрядчика погиб в результате нештатной ситуации в ходе деятельности ЦАХАЛа и сил безопасности в Газе.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2026

В секторе Газы погиб работник компании-подрядчика министерства обороны