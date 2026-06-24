В секторе Газы погиб работник компании-подрядчика министерства обороны
время публикации: 24 июня 2026 г., 22:10 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 23:01
Разрешено к публикации: в среду, 24 июня, в секторе Газы погиб работник компании, выполняющей инженерные работы по заказу министерства обороны. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что работник погиб в результате нештатной ситуации в ходе деятельности ЦАХАЛа и сил безопасности в секторе.
Позднее было опубликовано имя погибшего - это Раад Абу Аль-Киан, житель Хуры.
По информации сайта "Мако", ЧП произошло в среду, 24 июня, около 13:00 в районе Джабалии, на севере сектора, во время сноса ЦАХАЛом строения. На экскаватор, на котором работал Раад Абу Аль-Киан, обрушилось здание.
Семья погибшего извещена. ЦАХАЛ и министерство обороны выразили соболезнования родным.
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