Автобус сбил пешехода в Нешере, медики борются за жизнь пострадавшего

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП на улице Исраэль Бен-Иегуда в Нешере, где автобус сбил пешехода.

Фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой, без пульса и без дыхания. Они немедленно приступили к реанимации, которая продолжалась по дороге в больницу РАМБАМ, куда пострадавшего доставили в критическом состоянии.