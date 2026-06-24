Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 24 июня, на большей части территории страны ожидается комфортная температура, переменная облачность, слабый ветер.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 27-38, в Беэр-Шеве – 21-32, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-34, на Голанских высотах – 17-30.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный и северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный и северо-западный ветер ветер (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный и северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-восточный ветер (до 35 км/ч).

В четверг существенных изменений температуры не ожидается, выходные будут комфортно жаркими, без сильной жары и резких скачков температуры.