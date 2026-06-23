Глава ШАБАКа отменил финансирование мероприятий "месяца гордости" в организации

Глава ШАБАКа Давид Зини распорядился отменить мероприятия, проводимые ежегодно для сотрудников организации по случаю "месяца гордости", а также вернуть в общий бюджет деньги, выделявшиеся на деятельность ЛГБТ-ячейки. Об этом сообщил телеканал "Кешет-12".

По информации телеканала, о решении главы ШАБАКа стало известно в разгар подготовки мероприятий, посвященных "месяцу гордости". Как пояснили телеканалу осведомленные источники, организаторам было сказано, что указание об отмене "поступило сверху". В рамках нового указания был отклонен ряд запросов ЛГБТ-ячейки: на размещение баннера на информационном экране в здании ШАБАКа, на установку специальной заставки, на выпуск наклеек и развешивание "радужных флагов".

Телеканал отмечает, что лишение финансирования ЛГБТ-ячейки фактически означает ее закрытие. Решение Зини вызвало резкую критику части сотрудников ШАБАКа, которые расценили его как отступление от принципов равенства и инклюзивности, а также политиков.

Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид заявил, что Зини должно быть стыдно перед своими ЛГБТ-сотрудниками, которые, по его словам, "спасают жизни израильтян точно так же, как остальные сотрудники". Лидер партии "Демократим" Яир Голан заявил, что угрозой для безопасности Израиля являются не представители ЛГБТ-общины, а дискриминация и экстремизм.

Сайт "Мако" приводит ответ, полученный из общей службы безопасности, в котором говорится, что "любая группа сотрудников может собраться и прослушать лекцию по своему выбору при условии соблюдения внутренних правил службы, которые не менялись с момента вступления в должность Давида Зини".