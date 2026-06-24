Внимание, розыск: пропала 39-летняя Альмог Розен из Афулы

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 39-летней Альмог Розен, жительницы Афулы. Последний раз ее видели 23 июня в Афуле вместе с восьмилетней дочерью.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худая, темные длинные волосы. На ней была белая блузка и укороченные джинсы.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Афуле по номеру 04-6524444.