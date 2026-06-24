Акция протеста "харедим": колонны автомобилей выехали из 19 городов

В 16:00 началась акция протеста "харедим" против призыва учащихся йешив в армию и арестов религиозных уклонистов. За этой акцией стоит "Агудат Исраэль" – всемирное религиозное движение ортодоксальных евреев-ашкеназов.

Медленно движущиеся колонны автомобилей выехали из 19 городов: Иерусалима, Бней-Брака, Бейт-Шемеша, Бейтар-Илита, Эльада, Модиин-Илита, Ашдода, Хайфы, Нетании, Тверии, Цфата, Афулы, Ноф а-Галиля, Хацор а-Глилита, Гиват-Зеэва, Иммануэля, Арада, Кирьят-Гата и Реховота. Колонны направляются к военной тюрьме №10 в Негеве.

Ожидается, что акция протеста приведет к автомобильным пробкам по всему Израилю.

Организаторы акции предупредили, что при попытках помешать проведению протеста будут предприняты дополнительные шаги, которые приведут к транспортному коллапсу.

Согласно карте протеста, опубликованной организаторами, наиболее уязвимыми участками станут: шоссе 1 – развязка Бен-Гурион и въезд в Иерусалим, включая зону Струнного моста и улицу Бар-Илан; шоссе 4 – развязки Геа, Алуф-Саде, Ганот, а-Шива и Эм а-Мошавот в районе Бней-Брака; шоссе 6 – развязки Бен-Шемен, Нахшоним и Кесем; шоссе 20 (Аялон) – проспект Намир и проспект а-Шалом; шоссе 40 – развязка Кирьят Сде а-Теуфа; шоссе 444 у Эльада; шоссе 471 на развязке Шаария; шоссе 57.

Эта акция протеста была согласована с полицией. Для обеспечения порядка задействованы около 200 сотрудников правоохранительных органов.

Ожидается, что акция протеста завершится к 20:00.

В 17:03 представитель полиции сообщил телеканалу "Кан-11", что на Первом шоссе участники протеста колонной нарушили предварительную договоренность и намеренно пытались замедлить движение, что вынудило полицию вмешаться.

Глава блока партии "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф, находясь в одном из автомобилей колонны на Первом шоссе, заявил журналистам, что ортодоксальная община таким образом выражает свой протест против "преследования изучающих Тору и их арестов", и заявил, что акции протеста продолжатся до тех пор, пока не прекратятся задержания религиозных уклонистов от службы.