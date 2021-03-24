ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Газе в ответ на ракетный обстрел территории Израиля

В ночь на среду, 24 марта, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел израильской территории в день выборов.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что самолетами и вертолетами были атакованы объекты террористической организации ХАМАС: мастерская, где производили ракеты, и позиция боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).

ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, уточняет: израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дир аль-Балаха (центр сектора) и к югу от города Газа.

По сообщениям корреспондентов Сафа, израильские военные самолеты нанесли удар по месту захвата в Дейр-эль-Балахе, в центре сектора Газа. Сведений о причиненном ущербе или потерях нет.

Вечером 23 марта был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории. Поскольку из траектории полета ракеты было понятно, что она не представляет угрозы для израильских населенных пунктов, сигнал тревоги сработал только на незастроенной территории, заявляли военные.

Телеканал "Кан-11" передал, что ракета упала на открытой местности между кибуцем Хацерим и Беэр-Шевой. Обстрел был осуществлен в то время, когда глава правительства Биньямин Нетаниягу находился в Беэр-Шеве или только что ее покинул. Корреспондент 13-го телеканала Алон Бен-Давид утверждает, что обстрел был осуществлен в то время, когда глава правительства находился в городе.

При этом источники в "Ликуде" сообщили редакции NEWSru.co.il, что Нетаниягу уехал из Беэр-Шевы приблизительно час назад, то есть задолго до обстрела.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.