Речь Нетаниягу, дилемма Галанта и план НДИ. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Две травмы несет на своих коллективных плечах правый лагерь в Израиле. Первая дата – 23 июня 1992 года состоялись выборы в Кнессет 13-го созыва, тогда несколько партий национального лагеря не прошли электоральный барьер, и к власти пришел Ицхак Рабин. Вторая дата – 26 октября 2004 года, в этот день Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон о размежевании. Биньямин Нетаниягу обещал выйти из правительства, если Ариэль Шарон не объявит о проведении всенародного референдума. Шарон референдума не объявил, Нетаниягу из правительства вышел совсем не тогда, и дальнейшее хорошо известно.

23 марта 2023 года на несколько часов казалось, что этот день станет еще одной травмой для правого лагеря. Министр обороны Йоав Галант объявил о намерении выступить с публичным заявлением, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отложил полет в Лондон и объявил, что выступит следом. Пресс-служба главы правительства, как это часто бывает, объявила его заявление "важным", и многие принялись гадать, что же скажет глава правительства. "Хочешь узнать, что происходит – спроси у харедим, – говорил мне много лет назад Яир Лапид. – Они наиболее опытные и у них острое политическое чутье". "По реформе можно читать кадиш", – сказал мне недавно журналист одного из ультраортодоксальных изданий, очень близкий к Арье Дери. "Весь вопрос сейчас в том, читать ли кадиш по правительству", – добавил он.

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Это была кошмарная неделя для премьер-министра, и напряженность с Галантом стала лишь последней ее каплей. На заседании фракции, где требовалось утвердить компромиссный вариант закона о назначении судей, очень ясно обозначились две группы. В одну из них вошли Юлий Эдельштейн, Нир Баркат, Дани Данон, Давид Битан, Йоав Галант и, возможно, кто-то еще, пожелавший до поры до времени остаться неизвестным. Эта группа депутатов выступает за остановку процесса утверждения единственного закона, который планируется утвердить до конца сессии. Вторая группа, в которую вошли Ярив Левин, Давид Амсалем, Май Голан, Боаз Бисмут, Тали Готлиб демонстрировали крайнее возмущение компромиссом, однако предусмотрительно направляли копья в адрес стрелочника. Стрелочником на сей раз оказался глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит"). Именно его ликудники обвиняли в капитуляции, самоволии и прочих грехах. Вряд ли кто-то из них всерьез верил в то, что компромисс был предложен без ведома лидеров, точнее лидера "Ликуда", но критиковать соседа всегда безопаснее. Амсалем, Данон, Саада, а также Моше Песель проголосовали против. Остальные проголосовали за, и предложение, как и ожидалось, было утверждено.

Если бы Биньямин Нетаниягу имел полную свободу голосования, он без сомнения присоединился бы к группе выступающих за остановку. Нетаниягу видит происходящее на улицах, где продолжаются акции протеста и в резервистских частях ЦАХАЛа, где расширяется масштаб отказничества среди резервистов-добровольцев. Нетаниягу видит, что происходит с курсом доллара, он беседует с западными дипломатами и складывающаяся картина лишает его покоя.

Однако главная проблема, влияющая на нынешнюю ситуацию, остается неизменной. У Нетаниягу нет другого правительства, а в этом правительстве у него нет другого министра юстиции. До тех пор пока это так, и до тех пор пока между реформой (со всей ценой, которую за нее приходится платить) и крахом правительства Нетаниягу выбирает первое, общая ситуация остается неизменной.

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Решение Галанта выступить с открытым забралом против продвижения реформы было настолько неожиданным, что некоторые в политических кругах не исключают, что намерение выступить было инсценировкой, отрежиссированной на улице Бальфур. Галант – один из самых лояльных и обязанных своей карьерой Нетаниягу министров, и вероятность путча с его стороны крайне невысока. В то же время, у министра обороны есть немало причин гневаться. Его отношения с министром в минобороны Бецалелем Смотричем оставляют желать лучшего, и есть те, кто говорят и о некоей напряженности между Галантом и коллегами по правительству. "Он ведет себя как начальник генерального штаба, а не как министр", – заявляют в "Ликуде". Очень может быть, что все это вместе или часть причин по отдельности подтолкнули министра обороны выступить с самостоятельной позицией по реформе. Но само выступление было бы чуть менее значительным фактом, если бы ему не предшествовала длительная беседа Йоава Галанта с главой "Махане Мамлахти" Бени Ганцем. Встрча состоялась 22 марта, и на следующий день два отставных генерала продолжали поддерживать контакт. О чем там шла речь, знает мало кто, но совершенно очевидно, что речь шла о политике и коалиции.

О флирте Ганца с коалицией Нетаниягу говорено уже много. Однако, как не следует путать туризм с эмиграцией, так не стоит путать и флирт с предложением вступить в брак. Этого предложения со стороны Нетаниягу в адрес Ганца, по крайней мере, публично не поступало, а если бы и поступило, не очень ясно, какое приданое Ганц сможет в этот брак принести. К тому же базисное недоверие между Ганцем и Нетаниягу слишком велико. Впрочем в политических кругах, богатых на фантастические сценарии, особенно в эти безумные дни, говорят о том, что возможен и более радикальный сценарий: Ганц и Нетаниягу создают совместную партию по модели "Кадимы" Шарона. Все возможно.

Свое намеченное на 23 марта выступление Галант отменил после встречи с премьер-министром. Что пообещал Нетаниягу Галанту видеть несложно: все то, что прозвучало в речи премьер-министра.

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Прежде всего, следует обратить внимание на то, как произносилась речь. Нетаниягу звучал эмпатично, не выступал с нападками на противников реформы, а, напротив, всеми силами демонстрировал готовность понять обе стороны и помочь в поисках компромисса. От Нетаниягу исходило столько эмпатии, что легко можно было забыть, что речь идет о премьер-министре, а не о медиаторе или главе местного отделения молодежного движения "Цофим".

"Я не теряю надежды на начало диалога, и надеюсь уже в ближайшие дни добиться успеха", – сказал Нетаниягу и оставил неясным, идет ли речь об общих словах или о реально происходящих за кулисами процессах.

Глава правительства сделал и два почти шокирующих заявления. Он пообещал законодательно закрепить принципы равенства и иные гражданские права "всех граждан Израиля". До сих пор эти права не были закреплены из-за возражения ультарортодоксальных партий. Что изменилось? Пока неясно. 23 марта ШАС и "Дегель а-Тора" опубликовали заявление о том, что не будут препятствием на пути к достижению компромисса. Идет ли речь исключительно о процедуре или харедим готовы на то, на что не были готовы 30 лет? Еще одно неизвестное.

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Но главный сюрприз Нетаниягу приберег под занавес, торжественно объявив, что "вступает в игру". Долгое время он находился под запретом юридического советника правительства вмешиваться в то, что касается реформы. Вряд ли есть один вменяемый человек, который верит в то, что Нетаниягу до сих пор в вопросы реформы не вмешивался. Но утром 23 марта Кнессет утвердил закон о порядке объявления премьер-министра неспособным исполнять его обязанности. Этот закон фактически лишил юридического советника возможности отправлять здорового и функционирующего премьер-министра в отставку. Нетаниягу почувствовал себя защищенным (оправданно или нет – увидим) и объявил, что он снова в игре.

Нетаниягу не в лучшей форме, и это было видно невооруженным глазом по его выступлению. Он хотел бы действовать совсем иначе, чем вынужден в данной политической ситуации. Скандал вокруг закона об отмене действия размежевания в Самарии, безответственное поведение Бецалеля Смотрича, объявившего в Париже о том, что палестинского народа не существует (и это бы Бог с ним), и сделавшего это заявление на фоне карты Израиля, частью которого является и Иордания, а также заявление Мири Регев, критически отозвавшейся о Дубае – все это не могло не сказаться на том, как Нетаниягу выглядит и какую энергию транслирует.

Оппозиция не склонна оказывать помощь премьеру в восстановлении энергии и сил. Политическая оппозиция в один голос заявляет, что без полной остановки законотворчества вокруг реформы ни о каких переговорах речи быть не может. Однако, как неоднократно говорилось, совершенно не очевидно, что политическая парламентская оппозиция скоординирована или держит под контролем оппозицию уличную. А там все заметно радикальнее. Доктор Шикма Бреслер, одна из лидеров уличных протестов, недвусмысленно заявила в интервью "Кешет", что демонстрации будут продолжаться, даже если продвижение законов остановится. Те, кто еще не поняли, что протесты вышли далеко за рамки дискуссии о числе представителей коалиции и оппозиции в составе комиссии по выбору судей, получили очень ясное разъяснение на эту тему.

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До завершения сессии Кнессета осталась одна неделя. Депутат Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") заявил в интервью "Кан РЭКА", что коалиция намеревается завершить на следующей неделе процесс утверждения закона. Судя по всему, обсуждение на пленарном заседании Кнессета начнется 27 марта, а закончится 30 марта. Разумеется при том условии, что Нетаниягу не передумает. Протестующие со своей стороны, обещали коалиции горячие дни. "Выступление Нетаниягу только разожгло в нас желание ужесточить акции протеста", – заявили лидеры митингующих.

Тем временем, партия "Наш дом Израиль" представила новый проект старого идеологического направления. Партия Либермана объявила о намерении добиваться отделения религии от государства. В интервью NEWSru.co.il бывший депутат Алекс Кушнир пояснил, что план продиктован, помимо прочего, желанием сохранить еврейский характер государства. Судя по всему, в стратегическом штабе партии НДИ поняли, что радикальный антиклерикализм не в чести в Израиле 2023 года, что можно критиковать функционеров, но не иудаизм, и еврейский характер государства – это то, что важно избирателям. При этом чрезмерное давление со стороны ультраортодоксов может иметь обратный эффект, который приведет избирателей к НДИ.