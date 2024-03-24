Покушение в Ашдоде: целью был мужчина из криминальной среды, случайно убита его жена
время публикации: 24 марта 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 11:06
Опубликована дополнительная информация по поводу вооруженного нападения, совершенного утром 24 марта в Ашдоде. Судя по имеющимся сведениям, целью покушения был мужчина, известный в криминальной среде.
Киллер, одетый в камуфляжную (возможно, военную) форму вошел в квартиру жилого дома на улице Джо Амар и открыл огонь. Он ранил "цель" (мужчину 38 лет) и случайно застрелил его жену. Кроме того, была легко ранена женщина около 20 лет.
На месте происшествия найдено оружие, из которого преступник вел огонь.
Информация уточняется.
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