Покушение в Ашдоде: целью был мужчина из криминальной среды, случайно убита его жена

Опубликована дополнительная информация по поводу вооруженного нападения, совершенного утром 24 марта в Ашдоде. Судя по имеющимся сведениям, целью покушения был мужчина, известный в криминальной среде.

Киллер, одетый в камуфляжную (возможно, военную) форму вошел в квартиру жилого дома на улице Джо Амар и открыл огонь. Он ранил "цель" (мужчину 38 лет) и случайно застрелил его жену. Кроме того, была легко ранена женщина около 20 лет.

На месте происшествия найдено оружие, из которого преступник вел огонь.

Информация уточняется.