ДТП на 40-й трассе, погибла женщина

Утром в воскресенье, 24 марта, на 40-й трассе между перекрестками Гешер Лод и Гинатон столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что одна из пострадавших, женщина примерно 30 лет, была в критическом состоянии. В итоге парамедики были вынуждены констатировать ее смерть.

Сообщается также, что один из водителей грузовиков, мужчина 54 лет, получил травмы средней степени тяжести. Водитель второго грузовика был травмирован легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.