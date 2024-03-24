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Израиль

ДТП на 40-й трассе, погибла женщина

время публикации: 24 марта 2024 г., 07:45 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 08:15
ДТП на 40-й трассе, один из пострадавших в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром в воскресенье, 24 марта, на 40-й трассе между перекрестками Гешер Лод и Гинатон столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что одна из пострадавших, женщина примерно 30 лет, была в критическом состоянии. В итоге парамедики были вынуждены констатировать ее смерть.

Сообщается также, что один из водителей грузовиков, мужчина 54 лет, получил травмы средней степени тяжести. Водитель второго грузовика был травмирован легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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