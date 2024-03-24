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Израиль

Силы ЦАХАЛ в ночь на 24 марта действовали в Хевроне и около Дженина

время публикации: 24 марта 2024 г., 07:17 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 07:17
Силы ЦАХАЛ в ночь на 24 марта действовали в Хевроне и около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 марта действовали в Хевроне и около Хеврона (в Саире), в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Атиле), в Шхеме и около Дженина (в Аль-Ямуне, Яабаде, Сирисе, Майталуне).

Поступали сообщения о столкновениях между боевиками террористических группировок и бойцами ЦАХАЛа. Сообщалось о раненом с палестинской стороны. "Бригады Аль-Кудса" ("Исламский джихад") в Туль-Кареме заявляли, что атаковали израильский армейский автомобиль и поразили его.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 марта.

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