Ночное ДТП к западу от Реховота, погибла молодая женщина

Полиция сообщает, что около полуночи на пересечении дорог 42 и 411, к западу от Реховота мотоцикл сбил женщину. Травмы оказались смертельными, была констатирована смерть пострадавшей.

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что погибшей было 22 года.

В сообщении МАДА сказано, что на мотоцикле ехали два человека. Они получили легкие травмы.

Проводится расследование.