Ночное ДТП к западу от Реховота, погибла молодая женщина
время публикации: 24 марта 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 08:23
Полиция сообщает, что около полуночи на пересечении дорог 42 и 411, к западу от Реховота мотоцикл сбил женщину. Травмы оказались смертельными, была констатирована смерть пострадавшей.
Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что погибшей было 22 года.
В сообщении МАДА сказано, что на мотоцикле ехали два человека. Они получили легкие травмы.
Проводится расследование.