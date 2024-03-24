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Израиль

Ночное ДТП к западу от Реховота, погибла молодая женщина

время публикации: 24 марта 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 08:23
Ночное ДТП к западу от Реховота, погибла молодая женщина
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщает, что около полуночи на пересечении дорог 42 и 411, к западу от Реховота мотоцикл сбил женщину. Травмы оказались смертельными, была констатирована смерть пострадавшей.

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что погибшей было 22 года.

В сообщении МАДА сказано, что на мотоцикле ехали два человека. Они получили легкие травмы.

Проводится расследование.

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