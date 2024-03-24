Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 марта: боевые действия преимущественно на юге сектора

В ночь на 24 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере и на юге сектора. Основные боевые действия велись в южной части сектора.

На севере сектора: сообщалось о боях в районе Байт-Хануна; было атаковано здание "Нуну" рядом с портом города Газы.

На юге сектора: сообщалось о боях в западной части Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели около больничного комплекса "Насер" в Хан-Юнисе, в этом районе шли бои; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в районе Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Рафахе и к востоку от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Фаруана в районе Аль-Дженейна, к востоку от Рафаха – минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о семи убитых; ЦАХАЛ наносил удары по району Бани-Сухайла около Хан-Юниса.

Ночью тревога "Цева адом" была слышна в районе Нир Оз, около границы сектора Газы

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб старший сержант Лиор Равив, 21 год, из Ришон ле-Циона, боец ​​932-го батальона бригады "Нахаль".