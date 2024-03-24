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Израиль

Израиль и США обсуждают возможность раздачи оружия жителям Газы для защиты от ХАМАСа

время публикации: 24 марта 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 22:38
Израиль и США обсуждают возможность раздачи оружия жителям Газы для защиты от ХАМАСа
AP Photo/Fatima Shbair

По информации телеканала "Кан-11", в системе безопасности Израиля обсуждается возможность раздачи пистолетов лидерам общин и семейным кланам в секторе Газы для их самообороны.

В системе безопасности полагают, что без наличия вооруженных групп людей, не состоящих в террористических группировках, невозможно создать альтернативную ХАМАСу власть, которая будет отвечать за распределение гуманитарной помощи и которая попытается восстановить порядок на севере и в центре сектора.

Предполагается, что оружие, если решение о его раздаче будет принято, получат лица, прошедшие проверку службами безопасности Израиля.

Телеканал передал, что раздача оружия населению сектору Газы будет обсуждаться министром обороны Йоавом Галантом, вылетевшим с официальным визитом в США, с главой Пентагона Ллойдом Остином в рамках дискуссий о "дне после войны".

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