Израиль и США обсуждают возможность раздачи оружия жителям Газы для защиты от ХАМАСа

По информации телеканала "Кан-11", в системе безопасности Израиля обсуждается возможность раздачи пистолетов лидерам общин и семейным кланам в секторе Газы для их самообороны.

В системе безопасности полагают, что без наличия вооруженных групп людей, не состоящих в террористических группировках, невозможно создать альтернативную ХАМАСу власть, которая будет отвечать за распределение гуманитарной помощи и которая попытается восстановить порядок на севере и в центре сектора.

Предполагается, что оружие, если решение о его раздаче будет принято, получат лица, прошедшие проверку службами безопасности Израиля.

Телеканал передал, что раздача оружия населению сектору Газы будет обсуждаться министром обороны Йоавом Галантом, вылетевшим с официальным визитом в США, с главой Пентагона Ллойдом Остином в рамках дискуссий о "дне после войны".