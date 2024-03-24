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Израиль

В результате ДТП на 40-м шоссе один человек погиб и трое получили травмы

время публикации: 24 марта 2024 г., 21:06 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 21:06
В результате ДТП на 40-м шоссе один человек погиб и трое получили травмы
Пресс-служба МАДА

В районе перекрестка Гораль на 40-м шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел за пределы дорожного полотна.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 40 лет) скончался на месте от полученных травм, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока".

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