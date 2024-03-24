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Израиль

Бои на юге сектора Газы: ликвидация террористов, бомбы в сумках UNRWA. Видео

время публикации: 24 марта 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 12:17
Бои на юге сектора Газы: ликвидация террористов, бомбы в сумках UNRWA. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ публикует видео и фото, иллюстрирующие действия бойцов 7-й бригады и бригады "Кфир" в районе Аль-Карара, в северной части Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

За последние сутки здесь в результате ударов из танковых орудий и ударов с воздуха были ликвидированы боевики террористических группировок, уничтожены склад оружия и подземная инфраструктура, которая вела к нему.

В ходе обыска в одной из квартир жилого дома военные нашли бомбы, гранаты, РПГ и минометные снаряды. Оружие и боеприпасы хранились хозяином в сумках с маркировкой UNRWA.

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