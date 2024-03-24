Бои на юге сектора Газы: ликвидация террористов, бомбы в сумках UNRWA. Видео

ЦАХАЛ публикует видео и фото, иллюстрирующие действия бойцов 7-й бригады и бригады "Кфир" в районе Аль-Карара, в северной части Хан-Юниса, на юге сектора Газы.

За последние сутки здесь в результате ударов из танковых орудий и ударов с воздуха были ликвидированы боевики террористических группировок, уничтожены склад оружия и подземная инфраструктура, которая вела к нему.

В ходе обыска в одной из квартир жилого дома военные нашли бомбы, гранаты, РПГ и минометные снаряды. Оружие и боеприпасы хранились хозяином в сумках с маркировкой UNRWA.