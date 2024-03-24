Операция ЦАХАЛа в Газе: ВВС атаковали 65 целей, найдена лаборатория по созданию БПЛА. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, действуя на севере, в центре и на юге сектора. Продолжается операция в медицинском комплексе "Шифа" в городе Газа. В центре сектора обнаружена лаборатория, в которой разрабатывали и производили БПЛА.

Как сообщалось ранее, в операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С начала операции в этом районе арестованы около 480 террористов ХАМАСа и "Исламского джихада", обнаружены оружие и боеприпасы.

На севере и центре сектора Газы за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 65 целей, в том числе туннель боевиков, здания, внутри которых находились вооруженные террористы, и другая военная инфраструктура.

В районе Байт-Хануна самолет атаковал здание, представлявшее угрозу для израильских военных.

В центре сектора бойцы бригады "Нахаль" за последние сутки ликвидировали нескольких боевиков снайперским огнем. Была обнаружена лаборатория, в которой разрабатывали и производили БПЛА.

На юге сектора бойцы 7-й бригады за последние сутки ликвидировали нескольких боевиков, а также подземную пусковую позицию и другие объекты.

В Хан-Юнисе ВВС ЦАХАЛа атаковали террористическую инфраструктуру, которая служила местом встречи нескольких террористов, находившихся в здании во время атаки.