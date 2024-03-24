ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ подтверждает нанесение серии ударов по объектам террористической организации "Хизбалла" в южном Ливане.

В частности, сообщается об ударах по целям в Айта аш-Шааб и в Аль-Адаисе, после того как бойцы 869-го батальона выявили действующих на объектах террористов.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает, что сегодня в районах Штула и Рамим были зафиксированы три обстрела с применением противотанковых ракет. ЦАХАЛ атаковал точки запуска.