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24 марта 2024
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Израиль

ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. Видео

время публикации: 24 марта 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 18:04
ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в южном Ливане. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтверждает нанесение серии ударов по объектам террористической организации "Хизбалла" в южном Ливане.

В частности, сообщается об ударах по целям в Айта аш-Шааб и в Аль-Адаисе, после того как бойцы 869-го батальона выявили действующих на объектах террористов.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает, что сегодня в районах Штула и Рамим были зафиксированы три обстрела с применением противотанковых ракет. ЦАХАЛ атаковал точки запуска.

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