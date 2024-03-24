Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана
время публикации: 24 марта 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 16:31
Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в деревне Айта аш-Шааб на юге Ливана. Сведения о причиненном ущербе уточняются.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу этой атаки.
Ливанские источники утверждают, что израильский беспилотник нанес удар с воздуха по автомобилю на западе долины Бекаа, в 40 километрах от Хермона. По сообщению саудовского издания "Аль-Хадат", в результате точечной ликвидации погибли два человека, оба они являются гражданами Сирии.
Ссылки по теме