Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в деревне Айта аш-Шааб на юге Ливана. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу этой атаки.

Ливанские источники утверждают, что израильский беспилотник нанес удар с воздуха по автомобилю на западе долины Бекаа, в 40 километрах от Хермона. По сообщению саудовского издания "Аль-Хадат", в результате точечной ликвидации погибли два человека, оба они являются гражданами Сирии.