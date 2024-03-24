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Израиль

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана

время публикации: 24 марта 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 16:31
Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана
AP Photo/Ariel Schalit

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в деревне Айта аш-Шааб на юге Ливана. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу этой атаки.

Ливанские источники утверждают, что израильский беспилотник нанес удар с воздуха по автомобилю на западе долины Бекаа, в 40 километрах от Хермона. По сообщению саудовского издания "Аль-Хадат", в результате точечной ликвидации погибли два человека, оба они являются гражданами Сирии.

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