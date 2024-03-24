x
24 марта 2024
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
24 марта 2024
|
24 марта 2024
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны пять подозреваемых

время публикации: 24 марта 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 14:21
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны пять подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

24 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали пять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Бейт-Лехеме и окрестностях. Конфисковано оружие.

Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2024

170-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2024

Силы ЦАХАЛ в ночь на 24 марта действовали в Хевроне и около Дженина