Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны пять подозреваемых

24 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали пять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Бейт-Лехеме и окрестностях. Конфисковано оружие.

Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.