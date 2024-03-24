Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны пять подозреваемых
время публикации: 24 марта 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 14:21
24 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали пять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Операции проводились в Бейт-Лехеме и окрестностях. Конфисковано оружие.
Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.
С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3600 подозреваемых в терроре, около 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.