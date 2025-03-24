ЦАХАЛ сообщил об ошибочном обстреле здания "Красного Креста" в Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что вечером 24 марта в Рафиахе, на юге сектора Газы, израильские военные обстреляли строение, в котором была зафиксирована подозрительная активность, потенциально угрожавшая безопасности израильских сил. Строению причинен незначительный ущерб.

После проверки выяснилось, что произошла ошибка идентификации. Обстрелянное здание принадлежит "Красному кресту", что не было известно военным, открывшим огонь.

ЦАХАЛ проводит расследование инцидента.