Инцидент с насилием в Тель-Авиве: молодой мужчина в тяжелом состоянии

Около 01:00 в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение об инциденте с насилием на улице Саарон в Тель-Авиве, в результате которого серьезно пострадал молодой мужчина.

Прибывшие на место медики обнаружили 23-летнего мужчина с глубокими проникающими ранениями. После оказания первой помощи пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.