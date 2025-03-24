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Израиль

Инцидент с насилием в Тель-Авиве: молодой мужчина в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 24 марта 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 07:12
Инцидент с насилием в Тель-Авиве: молодой мужчина в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: У.Ленц

Около 01:00 в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение об инциденте с насилием на улице Саарон в Тель-Авиве, в результате которого серьезно пострадал молодой мужчина.

Прибывшие на место медики обнаружили 23-летнего мужчина с глубокими проникающими ранениями. После оказания первой помощи пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

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