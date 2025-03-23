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Израиль

В Маале-Адумим тяжело ранен мужчина в возрасте около 30 лет

время публикации: 23 марта 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 15:57
В Маале-Адумим тяжело ранен мужчина в возрасте около 30 лет
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 15:41 поступило сообщение об инциденте с применением насилия на площади Яалом в Маале-Адумим. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет.

Пострадавший был в сознании, он находился в тяжелом состоянии после полученных крайне серьезных проникающих ранений. Мужчина был эвакуирован в больницу.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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