В Маале-Адумим тяжело ранен мужчина в возрасте около 30 лет

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 15:41 поступило сообщение об инциденте с применением насилия на площади Яалом в Маале-Адумим. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет.

Пострадавший был в сознании, он находился в тяжелом состоянии после полученных крайне серьезных проникающих ранений. Мужчина был эвакуирован в больницу.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.