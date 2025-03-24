Названо имя мужчины, убитого террористом около перекрестка Тишби

Опубликовано имя мужчины, погибшего сегодня в результате теракта на автобусной остановке около перекрестка Тишби. Это 85-летний Моше (Муса) Горн из кибуца А-Зореа.

Он погиб, когда находился в автомобиле. Его сын, находившийся рядом с ним в машине, не пострадал.

Теракт на перекрестке Тишби. Фоторепортаж

Утром 24 марта на автобусной остановке на 66-й трассе в районе перекрестка Тишби, недалеко от Йокнеама, был совершен теракт. Убит пожилой мужчина, еще один раненый в тяжелом и нестабильном состоянии.

Террорист был ликвидирован бойцами пограничной полиции (МАГАВ), которые направлялись на тренировку с применением огнестрельного оружия. Они заметили вооруженного винтовкой террориста и застрелили его.

По данным предварительного расследования, террорист въехал на автомобиле в группу израильтян на автобусной остановке. В числе пострадавших был военнослужащий. Затем террорист вышел из машины, ударил военнослужащего ножом, забрал его табельное оружие и из него начал обстреливать находившихся на остановке и проезжающих мимо людей.

По словам парамедика службы "Маген Давид Адом" (МАДА), пожилой мужчина получил критические огнестрельные ранения, находясь в автомобиле, обстрелянном террористом. Попытки реанимировать его оказались безуспешными.

Молодой мужчина, получивший тяжелые ранения, направлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Он в нестабильном состоянии.

Теракт совершил 25-летний житель арабского населенного пункта Маале-Ирон, обладатель израильского паспорта, сообщают СМИ.

ЦАХАЛ официально подтвердил, что утром 24 марта в результате теракта на автобусной остановке около перекрестка Тишби, недалеко от Йокнеама, был тяжело ранен военнослужащий. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что этот солдат служил водителем большегрузного автомобиля в бронетанковом батальоне.