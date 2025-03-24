Ракетный обстрел из Газы, сигналы тревоги в Сдероте и на границе с сектором

В 19:02 сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Сдероте и населенных пунктах на границе с сектором Газы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что две ракеты были запущены из сектора Газы в сторону израильской территории, они были успешно перехвачены силами ПВО.

Террористическая организация "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за обстрел Сдерота и других населенных пунктов Западного Негева.

За сегодняшний день система раннего предупреждения "Цева Адом" второй раз срабатывает в кибуце Нетив а-Асара (первый сигнал тревоги был ложным, к срабатыванию системы привела активность ЦАХАЛа в приграничной зоне).