Ракетный обстрел из Газы, сигналы тревоги в Сдероте и на границе с сектором
время публикации: 24 марта 2025 г., 19:04 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 19:22
В 19:02 сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в Сдероте и населенных пунктах на границе с сектором Газы.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что две ракеты были запущены из сектора Газы в сторону израильской территории, они были успешно перехвачены силами ПВО.
Террористическая организация "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за обстрел Сдерота и других населенных пунктов Западного Негева.
За сегодняшний день система раннего предупреждения "Цева Адом" второй раз срабатывает в кибуце Нетив а-Асара (первый сигнал тревоги был ложным, к срабатыванию системы привела активность ЦАХАЛа в приграничной зоне).